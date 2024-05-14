Российские войска освободили населенный пункт Бугроватка в Харьковской области

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Бойцы продолжают продвижение на данном направлении.

Вооруженные силы России в рамках спецоперации освободили населенный пункт Бугроватка в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в сводке о ситуации на Украине за сутки.

«Подразделения группировки войск „Север“ в результате активных действий освободили населенный пункт Бугроватка Харьковской области и продвинулись в глубину обороны противника», — говорится в сообщении.

Кроме того, бойцы в Харьковской области нанесли поражение бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Веселое, Волчанск и Липцы, а также отразили контратаку штурмовиков противника. В результате киевский режим лишился до 135 боевиков, двух боевых бронированных машин и семи автомобилей.

«В ходе контрабатарейной борьбы поражены: боевая машина РСЗО Vampire чешского производства, гаубица Д-20, три самоходные артиллерийские установки „Гвоздика“, боевая машина зенитного ракетного комплекса „Стрела-10“ и зенитная самоходная установка Gepard производства ФРГ», — добавили в Минобороны.

Тем временем Генштаб ВСУ уже признал успехи ВС РФ на харьковском направлении. Отмечается, что для украинских сил на данном участке фронта ситуация складывается сложная. Минобороны России объявило накануне о том, что Вооруженные силы освободили в регионе несколько населенных пунктов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине сменили командира группировки ВСУ «Харьков» на фоне наступления ВС РФ.