Ракета «Булава» морского базирования принята на вооружение армии России

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Северного флота

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Соответствующий указ был подписан в начале мая.

На вооружение армии России принята межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) морского базирования «Булава», которую разработал Московский институт теплотехники. Об этом сообщил генеральный конструктор МИТ Юрий Соломонов в беседе с ТАСС.

«7 мая этого года подписан указ о принятии на вооружение ракетного комплекса «Булава», — сказал он.

«Булава» — новейшая российская межконтинентальная ракета, предназначенная для вооружения атомных подводных стратегических ракетоносцев проекта «Борей». «Булава» способна нести несколько ядерных блоков индивидуального наведения. Ракеты этого типа составят основу стратегических ядерных сил России до 2040–2045 годов.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин дал старт спуску на воду подводного крейсера «Император Александр III». Это седьмой ракетоносец семейства «Борей-А». Крейсер может перемещать на своем борту межконтинентальные ракеты «Булава».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в апреле с полигона Капустин Яр был проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Запуск состоялся в рамках государственных испытаний перспективных ракетных комплексов.