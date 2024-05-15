«Очень странные и общие заявления»: как бельгийский ученый лжет о «болезни X»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andy Dean; Личный архив Николая Крючкова; 5-tv.ru

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Российский врач разгромил заявление западного специалиста.

Вирусолог Герт Ванден Босше из Бельгии призвал людям готовиться к новой глобальной пандемии — все дело в тотальной вакцинации от COVID-19.

Он уверен, что это привело к ослаблению иммунитета человечества, в итоге это позволит особенно сильно бушевать грядущей «болезни X» — не открытое, но потенциально опасное заболевание. Российский врач-эпидемиолог Николай Крючков в беседе с 5-tv.ru разгромил доводы зарубежного специалиста.

Крючков отмечает «очень странные и общие заявления» ученого Босше, который не приводит конкретику. Если и демонстрирует, то указанные им факты в итоге не поддерживаются что большинством специалистов, что результатами исследований.

Российский эксперт напомнил, что согласно результатам исследований, западные вакцины от COVID-19 к никакому «хоть сколько-нибудь стойкому» иммунодефициту не приводят.

«То есть какие-то отдельные проявления отдельных подгрупп могут быть, но это не очень существенно — мало ли что их вызывает», — объясняет российский врач-эпидемиолог.

Он уточняет, что это выходит из данных по зарубежным вакцинам — Moderna, AstraZeneca и подобные.

В 2021 году Босше уже делал похоже заявление, но оно было еще более провокационным — «все человечество обречено из-за вакцин COVID-19». Крючков уверен, что зарубежный специалист приводит просто набор клише, например, про «закручивание гаек» по всему миру из-за обилия жертв.

Врач-эпидемиолог заключает, что заявление про возможную пандемию «болезни X» — лишь отдельное мнение специалиста, с которым многие ученые не согласны.

Ранее 5-tv.ru писал о распространении в США опасных штаммов COVID-19 FLiRT из семейства «омикрон».