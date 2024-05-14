Тело еще одной погибшей обнаружили на месте обрушения дома в Белгороде
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Игорь Чигарев
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Общее количество жертв достигло 16.
Тело женщины обнаружили на месте обрушения подъезда жилого дома в Белгороде, в который попал украинский снаряд. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
По данным ведомства, общее количество жертв увеличилось до 16 человек.
Город подвергся массированной атаке со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в воскресенье, 12 мая. В результате прилета «Точки-У» обрушился целый подъезд жилого дома. Вечером украинские боевики вновь начали обстреливать Белгород. Губернатор Белгородкой области Вячеслав Гладков сообщил о трех погибших и пяти пострадавших во время новой атаки.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что киевский режим в очередной раз предпринял попытку атаковать Белгородскую область. Дежурными средствами ПВО были ликвидированы две противорадиолокационные ракеты, шесть управляемых авиационных бомб и один беспилотный летательный аппарат.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.