Депутаты подрались в парламенте Грузии в ходе рассмотрения проекта об иноагентах

Фото: 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Заседание, на котором должно пройти окончательное голосование по документу, прервано.

Грузинские депутаты из оппозиционных партий и парламентского большинства подрались в парламенте страны в ходе рассмотрения законопроекта об иноагентах. Об этом сообщает Pirveli.

Сегодня, 14 мая, в парламенте Грузии проходит пленарное заседание, на котором должно состояться голосование в третьем чтении. Столкнулись депутат на заседании от правящей партии партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Дмитрий Самхарадзе и представитель оппозиционного «Единого национального движения» Леван Хабеишвили.

Отмечается, что Самхарадзе обругал Хабеишвили и бросил в него бутылкой. Затем другая представительница правящей партии Рима Берадзе подошла к оппозиционному депутату Паате Манджгаладзе и ударила его по голове бумагами.

Накануне, 13 мая, комитет парламента Грузии по юридическим вопросам поддержал законопроект об иноагентах в третьем чтении. Сегодня проходит окончательное голосование.

Противники проекта с воскресенья, 12 мая, проводят очередной митинг. Участники акции вышли к парламенту на проспекте Руставели и остались там на ночь, чтобы утром помешать депутатам начать рассмотрение документа в третьем чтении. Протестующих оттеснила полиция от служебных входов в парламент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в центре Тбилиси прошел марш в честь Дня Европы и против закона об иноагентах. Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем правовым принципам и преследует цель ежегодного раскрытия финансовой отчетности НПО и СМИ.