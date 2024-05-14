США демонстрируют гегемонию: почему Байден подписал закон о запрете урана из РФ

Фото, видео: Reuters / Kevin Lamarque; © РИА Новости / Владимир Трефилов; 5-tv.ru

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От данного законопроекта понесут ущерб лишь сами американцы.

Соединенные Штаты Америки пытаются показать свою независимость и превосходство решением о запрете импорта урана из России, но ущерб понесут лишь они сами, сообщил политолог Владимир Шаповалов в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru.

Существуют обходные пути, благодаря которым поставки из РФ можно будет производить. До 2027 года возможно представлять исключение на запрет. Высока вероятность того, что через три года Байден уже не будет лидером США, а потому он просто откладывает вопрос с ураном на усмотрение следующего президента.

«США уже убедились в том, что Россию нельзя изолировать от внешнего мира, нельзя вычеркнуть из экономических, производственных цепочек поставок тех или иных товаров и продуктов. Поскольку существует критическая зависимость стран мира, в том числе, США от ряда российских товаров и технологий, в том числе, это касается урана», — отмечает эксперт.

Очень небольшое количество стран обладает такими запасами урана и технологиями, которые есть в России. Поэтому ущерб понесет именно США. Уже были инциденты, которые доказывали, что Европа очень тяжело переживает попытки ввести ограничения, например, в нефтегазовой сфере.

«США пытаются продемонстрировать всему миру, что они по-прежнему являются мировым гегемоном, который принимает решения. <…> Но эти решения не имеют существенного смысла и значения. Они не оказывают должного эффекта на ту экономику, в данном случае экономику России, против которой эти решения принимаются», — заключает политолог.

Сенат США 30 апреля одобрил законопроект о запрете на импорт обогащенного урана из России. Он подразумевает введение эмбарго не только на обогащенный уран, но и сырье, произведенное российскими компаниями или полученное по свопу (по обмену) на него. Документ вступает в силу через 90 дней подписи президента США. Байден 13 мая подписал данный закон.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Антонов предупредил о последствиях запрета на уран из РФ.