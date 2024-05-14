Украина, Румыния и Польша: где и как готовили причастных к подрыву «Северных потоков»

Фото: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard

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Среди них есть и 50-летняя женщина — одна из лучших украинских технодайверов.

Бывший депутат Верховной рады Андрей Деркач заявил, что установлена вся группа людей, которые причастны к терактам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Их имена он перечислил в интервью белорусскому госагентству БелТА.

«Мы установили практически всю группу… Это и Бургомистренко Андрей Анатольевич, интересный персонаж… Это и сам Роман Червинский. Это Кузнецов Сергей Анатольевич, офицер седьмого управления контрразведки СБУ… Варрава Олег Юрьевич, Руслан Руденко, бывший заместитель мэра Белоцеркви», — сказал он.

Среди причастных к подрыву также фигурирует 50-летняя женщина Ситала Марина Александровна. По словам Деркача, она является одной из лучших технодайверов Украины и специалистом по изготовлению подводных смесей. Ситала имеет опыт погружения в разных точках Земли, а ее муж занимался дайвингом.

«Они выполняли функцию операции прикрытия, погружения», — сказал Деркач.

Эту группу готовили долго. Сначала они тренировались примерно на глубине 110 метров в Соколовском карьере в Житомирской области. Потом подготовка проводилась на Южных потоках в Румынии рядом с базой НАТО. Группе сделали румынские паспорта. Затем была арендована большая яхта, на которой людей перевезли в Польшу. Также Деркач упомянул и яхту «Андромеда».

«Все это проходило под кураторством Кристофера Смита, это второй человек в посольстве США на Украине на тот промежуток времени, известный ЦРУ-шник, сегодня он занимает пост помощника госсекретаря по Европе и Азии», — отметил экс-депутат Рады.

«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября 2022 года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подземных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако западные страны категорически отказались принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.

В начале апреля Генпрокуратура России направила запросы США, Германии, Франции и Кипру о возможной причастности иностранных служб к совершенным на российских территориях терактах, а также диверсиях на нитях газопровода «Северный поток».

Ранее 5-tv.ru писал со ссылкой на генпрокурора России Игоря Краснова о том, что ответы США, Германии, Франции и Кипра на запросы ведомства о расследовании терактов на «Северных потоках» покажут виновников.