Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Кремль обнародовал весь список с назначениями.

Глава российского государства Владимир Путин подписал указы о назначении в руководстве администрации президента. Об этом сообщается на сайте Кремля, там обнародован весь список.

Таким образом, Путин своими указами назначил:

Антона Вайно руководителем администрации президента;

Алексея Громова первым заместителем руководителя администрации президента;

Сергея Кириенко первым заместителем руководителя администрации президента;

Дмитрия Козака заместителем руководителя администрации президента;

Магомедсалама Магомедова заместителем руководителя администрации президента;

Максима Орешкина заместителем руководителя администрации президента;

Владимира Островенко заместителем руководителя администрации президента;

Дмитрия Пескова заместителем руководителя администрации президента и пресс-секретарем лидера России.

Своими помощниками Путин назначил Алексея Дюмина, освободив его от должности губернатора Тульской области, а также Владимира Мединского, Миронова Дмитрия, Николая Патрушева, Юрия Ушакова и Андрея Фурсенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме утвердили кандидатуры на должности вице-премьеров России. По регламенту они озвучивали свою программу и отвечали на вопросы.