Путин подписал указы о назначении в руководстве администрации президента
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
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Кремль обнародовал весь список с назначениями.
Глава российского государства Владимир Путин подписал указы о назначении в руководстве администрации президента. Об этом сообщается на сайте Кремля, там обнародован весь список.
Таким образом, Путин своими указами назначил:
- Антона Вайно руководителем администрации президента;
- Алексея Громова первым заместителем руководителя администрации президента;
- Сергея Кириенко первым заместителем руководителя администрации президента;
- Дмитрия Козака заместителем руководителя администрации президента;
- Магомедсалама Магомедова заместителем руководителя администрации президента;
- Максима Орешкина заместителем руководителя администрации президента;
- Владимира Островенко заместителем руководителя администрации президента;
- Дмитрия Пескова заместителем руководителя администрации президента и пресс-секретарем лидера России.
Своими помощниками Путин назначил Алексея Дюмина, освободив его от должности губернатора Тульской области, а также Владимира Мединского, Миронова Дмитрия, Николая Патрушева, Юрия Ушакова и Андрея Фурсенко.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме утвердили кандидатуры на должности вице-премьеров России. По регламенту они озвучивали свою программу и отвечали на вопросы.