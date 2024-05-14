Новая афера Остапа Бендера: в Москве фокусник украл у девочки золотые украшения

В Москве рядом с с МХАТ имени м. Горького мошенник украл у девочки драгоценности

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Несовершеннолетняя сама отдала их в руки мошенника.

В Москве рядом с МХАТ имени Максима Горького мошенник под видом магических услуг выкрал у девочки украшения на несколько десятков тысяч рублей, о чем эксклюзивно стало известно 5-tv.ru.

На Тверском бульваре неизвестный решил показать 12-летней девочке Кристине магическое чудо, но в итоге лишил ее украшений на 50 тысяч рублей. В их числе — золотое кольцо и серьги с брильянтами производства СССР, девочка сама отдала их мошеннику.

Утверждается, что в ОМВД России в тот же день обратился отец девочки. Правоохранительные органы проводят проверку в порядке статей 144-145 УПК РФ, что подразумевает возможное возбуждение уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Москве няня оставила семью не только без наличной валюты, но и без драгоценностей. Любовь к кольцам после заметили даже у сотрудника аэропорта «Домодедово», который почти выручил со своей аферы несколько сотен тысяч рублей.