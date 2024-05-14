«Настолько счастлив»: Павел Мамаев кинул камень в огород бывшей жене

Фото: Instagram* / nadihope

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В новом браке футболист полностью изменился.

Чемпион России, известный футболист Павел Мамаев сделал откровенное признание. Его нынешняя жена Надежда Санько помогла ему практически переродиться. Именно с ней он обрел счастье, которого не испытывал с ее подругой и по совместительству бывшей супругой Аланой Мамаевой.

«Я сильно изменился, когда встретил свою жену: до этого не думал, что могу быть настолько счастливым в семье, что столько хорошего в ней может быть. <…> Никогда не думал, что такое может быть в жизни. А тут у меня это появилось», — передает слова спортсмена «Чемпионат».

Скандальный развод с Аланой Мамаевой подкосил футболиста. Мамаев был неверен супруге, поэтому многолетняя история с Аланой закончилась громким скандалом. Оба не стеснялись грубо высказываться друг о друге. Спортсмен даже прекратил общаться с собственной дочерью и пасынком, которого вырастил.

В примерного семьянина Павел превратился лишь только со своей новой супругой. Теперь он понял, что самое главное в жизни — это семья. Восемь лет брака с Аланой, похоже, были «репетицией» Звезде футбола нужно было пройти немало испытаний до встречи с настоящей любовью.

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