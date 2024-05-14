Трое исламистов получили по 18,5 лет тюрьмы за подготовку теракта в Черкесске

Суд осудил трех сторонников ИГ* на 18,5 лет за подготовку теракта в Черкесске

Фото, видео: www.globallookpress.com / Boris Roessler; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Фигуранты сами связались с боевиками в Сирии в 2022 году, после чего действовали по их указке.

Южный окружной военный суд приговорил к 18,5 годам трех сторонников ИГ* («Исламское государство»*) за подготовку теракта в Карачаево-Черкесской Республике с использованием самодельных взрывных устройств. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ФСБ, фигуранты, разделяя террористическую идеологию, через мессенджер Telegram связались с боевиками в Сирии. По указанию своих собеседников они прибыли в Черкесск, где арендовали квартиру и выбрали административное здание для осуществления атаки. Затем фигуранты купили все необходимое, чтобы собрать взрывное устройство. В процессе силовики задержали их.

«За подготовку к теракту, прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности, участие в деятельности террористического организации, незаконный оборот взрывчатых веществ каждому из них назначено наказание в виде 18 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщает ЦОС ФСБ.

В апреле 2022 года сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в Карачаево-Черкессии. Силовики задержали троих приверженцев идей ИГ, готовивших теракт в одном из зданий органов местной власти.

Ранее 5-tv.ru писал, что пятерых агентов СБУ осудили на сроки от 11 до 16 лет за шпионаж. Фигуранты передавали украинским спецслужбам данные о войсках России.

* — террористическая организация, запрещенная в России