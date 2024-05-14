93-летнему Ивану Краско стало плохо во время открытия кинофестиваля

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

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Его укачало в машине, и это отразилось на сердце артиста.

Народному артисту России, 93-летнему Ивану Краско, резко стало плохо во время открытия кинофестиваля. Эта информация стала известна 5-tv.ru.

Краско ехал в автомобиле на торжественное мероприятие «Виват Кино России», и его укачало. Ситуация отразилась на сердце актера, он сильно переволновался.

К счастью, как сообщила нам его помощница Дарья, артисту помогла таблетка валидола, после нее Иван Краско смог продолжить пусть на кинематографический фестиваль.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Иван Краско отметил 93-й день рождения.