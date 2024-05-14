Помогает или вредит: как влияет просмотр порно на сексуальную жизнь

Фото: www.globallookpress.com / Helmut Meyer zur Capellen

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Как интимный контент создает искаженные представления о реальности?

Просмотр фильмов для взрослых всегда был спорным моментом и становился причиной дискуссии. Некоторые люди смотрят такой контент, чтобы удовлетворить свои сексуальные потребности, однако может ли порнография негативно повлиять на интимную жизнь, рассказала психотерапевт-сексолог Ксения Соломатина Lenta.ru.

По ее словам, результаты многих исследований разнятся, но отрицательные моменты все равно имеются.

«Неконтролируемый и чрезмерный просмотр порно может привести к проблемам с эрекцией или преждевременной эякуляцией у мужчин, а также к снижению либидо у обоих полов», — отметила Соломатина.

Фильмы для взрослых, подчеркнула специалист, искажают представление о настоящем сексе, создавая нереалистичные ожидания.

Однако некоторые исследования указывают, что порно помогает человеку расширить свои сексуальные горизонты и попробовать их в постели, что помогает насыщать сексуальную жизнь.

Соломатина рекомендует при просмотре взрослого контента разделять реальность и созданную картинку, а также помнить о собственной безопасности и уважать партнера.

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