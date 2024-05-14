В России арестовали бывшие активы производителя водки «Хортиця»

Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Alexandra

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Под решение суда подпадают заводы в Крыму, Вологде и Мытищах, а также несколько дистрибуторов.

Ленинский районный суд Курска арестовал семь юридических лиц, которые были связаны с основателем алкогольного холдинга Global Spirits Евгением Черняком*. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов.

В частности, речь идет о «Феодосийском заводе коньяков и вин», «Крымском винном доме», ликеро-водочных заводах «Русский север» в Вологде и «Родник и Ко» в подмосковных Мытищах, а еще о нескольких дистрибуторах: «Традиции успеха», «Стандарт качества» и «Новый уровень». Уточняется, что взыскателем является Генпрокуратура.

Черняк является основателем и гендиректором Global Spirits. «Русский север» и «Родник и К» производили водку «Хортиця», «Мороша» и «Первак». В апреле 2022 года у этих заводов поменялся владелец.

В августе 2023 года Хамовнический суд Москвы заочно арестовал на два месяца владельца алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка. В России он подозревается в финансировании киевского режима.

В декабре того же года СБУ обвинила Черняка в сотрудничестве с Россией. По данным украинской спецслужбы, предприятия алкогольного магната, расположенные в странах Центральной Азии и Южного Кавказа закупали спирт и другое сырье в РФ. Так, они за 2022 год перечислили в казну России более 157 миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд в Челябинске обратил в доход государства имущество группы «Макфа». При этом компания продолжает работать штатно.

* — внесен в России в перечень террористов и экстремистов