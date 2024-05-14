Один способ: как свекровь Алексы может избавиться от долга

Фото: Instagram* / aleksa___official

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Женщина была обязана вернуть государству более трех миллионов рублей.

У свекрови певицы Алексы Лилии Соловьевой есть только один способ не платить долг, который составляет 800 тысяч рублей, заявил адвокат Ильдар Мухаметзянов в беседе с изданием «Страсти».

В феврале артистка вышла замуж за фитнес-тренера Вячеслава Дайчева. При этом уже два года его мать в «черном списке» — ей запрещено видеться с внучкой, а сын выбрал сторону жены и сильно отдалился.

По версии Соловьевой, Алекса вычеркнула ее из жизни без какой-либо причины. Исполнительница многих подробностей ссоры не раскрывает, но утверждает, что свекровь некрасиво поступила и плохо с ней обошлась.

Женщина пыталась найти подход к невестке, просила встреч со внучкой, но все безрезультатно. И время не сыграло ей на руку, год за годом отношения Алексы становятся только хуже, а «санкции» — жестче.

Вместе с тем семья, по словам Соловьевой, вынудила ее зарегистрировать на себя ИП, которое имело долг более трех миллионов рублей. Два с лишним женщина, скрипя зубами, выплатила. Оставшиеся 800 тысяч рублей она даже и не знает, где искать, из-за этого ей закрыли въезд за границу.

Как пояснил адвокат, если Соловьева даже и закроет ИП, долг ей все же придется выплачивать, а если нет средств, то надо будет задуматься о банкротстве.

«Даже при закрытии ИП долги останутся. Если не будет возможности их погасить, ей придется рассматривать вопрос о банкротстве», — сказал Мухаметзянов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выгодно списать долги по микрозаймам.

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