Вагоны сошли с рельсов из-за постороннего вмешательства в Волгоградской области

Фото: © РИА Новости / Игорь Маслов; 5-tv.ru

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Произошло все на станции Котлубань.

Вагоны сошли с рельсов железной дороги в Волгоградской области. Произошло это после вмешательства посторонних лиц. В пресс-службе РЖД сообщили, что ожидается задержка поездов.

Произошло все на станции Котлубань. Спустя некоторое время движение было восстановлено по одному пути в реверсивном режиме.

До этого в Ростовской области загорелась цистерна с топливом грузового поезда. Произошло это на железнодорожной станции Куберле.

Для ликвидации пожара были привлечены два лафетных ствола, пламя заливали пеной. Остальные вагоны с помощью другого поезда отогнали на безопасное расстояние.

Ликвидировать пожар, распространившийся на 200 «квадратов», удалось в 05:53 по московскому времени.

Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поезд столкнулся с грузовиком на ж/д переезде в Хабаровском крае недалеко от станции Новый Мир. По предварительным данным, водитель остановился на переезде из-за поломки автомобиля.