Крути педали: в Петербурге построят новые велодорожки

Фото, видео: Максим Стулов / ТАСС; 5-tv.ru

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Два маршрута появятся в Приморском и Красногвардейском районах до конца года.

Привлекать больше туристов стремятся и власти Санкт-Петербурга. В том числе для этого в Северной столице расширяют сеть велодорожек — две новые уже в этом году построят в Красногвардейском и Приморском районах. Их общая длина составит четыре километра.

Однако далеко не все велолюбители рады этому. Надежда Одинцова выяснила, почему.