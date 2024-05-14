Сделано в России: в серийное производство запущен электронный стетоскоп

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Karsten Eggert; 5-tv.ru

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Наша разработка не уступает импортным аналогам, да и стоит гораздо дешевле.

Российские разработчики запустили в серийное производство полностью отечественный электронный стетоскоп.

Инновационный прибор способен передавать на расстояние звуки сердца и легких, а также их визуальную спектрограмму.

С помощью устройства медики могут в режиме реального времени снимать показания и делать это удаленно — без присутствия пациента. Все подробности узнал корреспондент «Известий» Кирилл Поляков.

С бронхо-эктатической болезнью легких Ольга Пролиско живет уже больше десяти лет. Хроническое заболевание требует постоянного наблюдения.

Видеть картину в легких, различать шумы, отмечать даже едва заметные изменения- пенсионерке в скором будущем поможет новая разработка наших ученых.

Классический медицинский стетоскоп скоро уйдет в прошлое. Проводить исследование легких можно будет дома аппаратом «Фонендо». Это электронный стетоскоп, работающий с помощью приложения.

Не нужно приезжать в поликлинику или больницу. Достаточно смартфона или ноутбука с доступом к Интернету.

Команда разработчиков Цифрового стетоскопа базируются в Минске. А производство уже налажено в России, в Рязанской области.

«Если я нахожусь в Москве, а доктор во Владивостоке. Для этого нам нужно иметь стетоскоп и телефон, куда установить приложение», — сообщил специалист-разработчик Анатолий Заборонок.

Этот небольшой прибор, размером с переходник зарядного устройства — слушает сердце и легкие, формирует график и сохраняет в приложении всю историю исследований.

Предусмотрена и запись звука, как пациентом, так и врачом. Чувствительные датчики подавляют посторонние внешние шумы и в 60 раз усиливают громкость необходимых. Анализировать результаты помогает искусственный интеллект.

«Искусственный интеллект может подсказать человеку: передвинь, передвинь, передвинь — попал. Теперь записываю. Поэтому в обозримом будущем эта штука может использоваться в быту для того, чтобы человек мог проводить какую-то самодиагностику», — сообщил проректор института усовершенствования врачей центра им. Н. И. Пирогова Павел Асташев.

Отечественная разработка не хуже импортных аналогов и при этом дешевле. Электронные стетоскопы будут планируют закупать для многих российских поликлиник.