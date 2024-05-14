Горящих Abrams им мало: Дания пообещала Украине F-16 в воздухе через месяц

Фото: www.globallookpress.com / GIANLUCA VANNICELLI

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Премьер-министр королевства призвала активнее помогать Незалежной.

Истребители F-16 из Дании через месяц окажутся на Украине. Об этом рассказала премьер-министр королевства Метте Фредериксен на пресс-конференции в Стокгольме после встречи глав правительств стран Северной Европы и канцлера Германии Олафа Шольца.

«В нашей коалиции по F-16 первый истребитель из Дании будет в воздухе в ближайший месяц. Очень важно для украинцев увидеть самолеты в воздухе», — заявила Фредериксен.

Она призвала осуществлять военные поставки на Украину быстрее и в большом объеме. Премьер подчеркнула, что и без того кровавый киевский режим нужно поддерживать боеприпасами и беспилотниками. Также на территории Незалежной нужно создать военное производство, считает она.

Премьер-министр отметила, что на Украине ситуация складывается в «неправильном направлении». По ее мнению, главная причина — нехватка систем ПВО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Западе сообщили о передаче первых F-16 Украине в течение нескольких недель.