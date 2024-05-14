«У меня одна Родина»: ветеран ВМФ из Херсонской области 30 лет ждал прихода РФ

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Пенсионер каждый год поднимал советский военно-морской флаг на праздники, не боясь преследования со стороны киевской власти.

На протяжении трех десятков лет ветеран военно-морского флота (ВМФ) СССР Юрий Бульбах ожидал прихода России. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Он вспомнил, что службу на Черноморском флоте начал, еще когда существовал СССР. После его отправили на Балтику. А дальше СССР распался, но пенсионер принимать присягу на Украине отказался.

«Я один раз принимал присягу своей Родине, она у меня одна», — гордо сказал пенсионер.

Все эти годы Бульбах ждал Россию, поднимал советский военно-морской флаг на праздники, не боясь при этом преследований со стороны киевского режима.

«Распался СССР, он все время мне говорил, это временное явление, все вернется на круги своя. Придут наши. Отчаяние такое было, что мы с Крымом не попали», — призналась супруга Бульбах Екатерина.

В этом году пенсионер также планирует вывесить на День ВМФ и флаг России, а в День Черноморского флота, который ежегодно отмечается 13 мая, сотрудники Росгвардии вручили ему подарки и георгиевские ленточки его внукам.

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