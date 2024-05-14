СМИ сообщили о задержании начальника Главного управления кадров МО РФ Кузнецова

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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По некоторой информации, по месту жительства генерал-лейтенанта уже прошли обыски.

Начальник Главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов был задержан. Он подозревается в совершении преступления, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

В материале агентства не приводится конкретная статья, по которой проходит кадровик, однако указано, что расследованием занимается Главное военно-следственное управление Следственного Комитета РФ, а также будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде ареста.

РИА Новости пишет, что в 235-й гарнизонный военный суд поступило ходатайство о заключении Кузнецова под стражу. Агентство отмечает, что фигурант дела является полным тезкой начальника кадрового главка МО РФ.

Источник «Известий» также сообщил, что у Кузнецова по месту жительства уже прошли обыски, а также был проведен допрос. В каком именно статусе сейчас находится генерал-лейтент - пока не известно.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывшего мэра Вологды заподозрили в превышении полномочий и получении взятки.