Расчет ПТРК «Фагот» разгромил блиндаж ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Наши бойцы отработали по выявленной воздушной разведкой цели с дальности около двух километров. Но это не все успехи из зоны СВО.

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Расчет ПТРК «Фагот» разгромил блиндаж ВСУ на донецком направлении

Личный состав расчета переносного противотанкового ракетного комплекса «Фагот» противотанкового подразделения 14-й гвардейской артиллерийской бригады 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск прямым попаданием снаряда уничтожил блиндаж ВСУ, выявленный разведывательными БПЛА на донецком направлении СВО.

Расчет ПТРК выполнил стрельбу по цели с дальности около двух километров. Выбранная для боевой работы позиция позволила беспрепятственно навести ракету на цель.

По словам противотанкистов, «Фагот» — надежный комплекс, никогда не подводит, показывает высокую точность и эффективность.

После пуска управляемой ракеты военнослужащие уходят с огневой позиции максимально быстро, чтобы противник не успел нанести ответный удар.

FPV-дроны уничтожили замаскированные позиции ВСУ в приграничтом районе Белгородской области

В ходе проведения спецоперации военнослужащие группировки войск «Север» активно применяют FPV-дроны для поражения блиндажей, живой силы и различной военной техники ВСУ.

В подразделениях группировки созданы маневренные группы операторов БПЛА. Бойцы оснащены самыми современными беспилотниками. Каждый день они выходят на задания. Операторы дронов-камикадзе обследуют линию боевого соприкосновения и, при обнаружении сил противника, уничтожают цели. Действуют подразделения и днем, и ночью. Беспилотники оснащены специальными камерами для работы в темное время суток.

Беспилотники снаряжаются боеприпасом и отправляются в сторону противника. В зависимости от задачи, на БПЛА устанавливаются различные типы снарядов. Это могут быть как гранаты, так и выстрелы от гранатометов. FPV-дрон развивает скорость до сотни километров в час, от него практически невозможно уйти.

Для того чтобы системы РЭБ противника не могли противодействовать российским бойцам, они «перепрошивают» свои дроны. Также постоянно модифицируют их для увеличения дальности полета и его грузоподъемности.

Операторы беспилотников-камикадзе на каждый выход с собой обязательно берут детекторы дронов, которые не только показывают появление объекта в небе, но и указывают на его модель. Модели своих коптеров знают наизусть, поэтому с легкостью отличают, чья "птичка" подлетает.

На кадрах, когда коптеры готовы к боевой работе, их поднимают ввысь и направляют в сторону противника. Пролетев несколько километров, они ударяют точно по позициям противника.

Один такой FPV-дрон заменяет несколько мин, выпущенных по бронетехнике противника. По сути — средний бомбардировщик среди коптеров, от которого не спрятаться ни в окопе, ни в блиндаже.