Сибирские «ворота в ад» расширяются с невероятной скоростью

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Auth

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Каждый год кратер поглощает 991,090 кубических метров земли, формируя впечатляющие размеры — сейчас он более километра в длину и 800 метров в ширину.

Кратер Батагайка, расположенный на Янинском нагорье и известный как «ворота в ад», стал расширяться с невероятной скоростью. По данным ученых, длина воронки сейчас равна одному километру, а ширина составляет 800 метров. Исследование опубликовано в научном журнале Geomorphology.

Как объяснили специалисты, Батагайский кратер образовался 33 года назад в результате таяния вечной мерзлоты. Ученые пояснили, что это не вулканический кратер, а термокарстовая впадина. То есть за долгое время вечная мерзлота потеряла стабильность при подъеме температуры и стала кратером. Из-за этого возник замкнутый круг: земля стала поглощать все больше тепла, что привело к дальнейшему таянию вечной мерзлоты и, как следствие, к расширению кратера.

Как отметили исследователи, такой процесс представляет угрозу не только для местной биосреды, но и ставит под вопрос безопасность человечества в целом. Ученые еще раз напомнили — важно бережно относиться к окружающей среде, в противном случае всех нас могут ждать печальные последствия.

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