Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

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Жители Харьковской области также покидают регион.

В двух городах Сумской области Украины — Белополье и Ворожба — начали эвакуацию населения. Об этом сообщили в Telegram-канале региональной военной администрации.

«Соответствующее распоряжение подписал начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх. Эвакуированное население будет размещено в местах компактного проживания на территории области», ― отметили в сообщении.

Помимо этого эвакуация населения проходит и в Харьковской области. Уже вывезли порядка шести тысяч человек.

Прежде президент Незалежной Владимир Зеленский заявил о наступлении российской армии на севере Харьковской области. По его словам, киевский режим якобы знал о планах Москвы и подготовился к ним. Сейчас на границах области, добавил он, идут ожесточенные бои.

Зеленский также заявлял, что командование ВСУ «все рассчитало», но даже эта подготовка не помешала войскам России освободить пять населенных пунктов в Харьковской области. Речь, в частности, идет о селах Борисовка, Огурцово, Пыльная и Стрелечья, а также поселке Плетневка.

Ранее ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Веселое, Глубокое, Нескучное и Красное в Харьковской области. Потери противника тогда составили до 170 боевиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто хочет убить Зеленского на самом деле.