Три человека погибли в результате атаки ВСУ на жилой сектор Донецка

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Предположительно, украинские боевики обстреляли город из РСЗО «Град».

ВСУ сегодня продолжили атаковать жилые районы. На этот раз под обстрелом оказался Донецк. Есть жертвы. Там за ситуацией следит корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

Это западная окраина Донецка, которая вплотную примыкает к Марьинке и Красногоровке. Прилет, предположительно, ракеты РСЗО «Град» на одну из жилых улиц. К сожалению, в этот момент шла пожилая пара. В результате прилета они погибли.

На эту улицу уже, в отличие от того места, накидали 155-е кассетные боеприпасы. Вот, собственно, одна из неразорвавшихся кассет американского натовского 155-го суббоеприпаса. Здесь буквально вся улица засыпана этими кассетными элементами.

Также зафиксированы прямые попадания кассет в дома, с последующим возгоранием.

Ранее 5-tv.ru писал, что два реактивных снаряда и шесть авиабомб ВСУ сбиты над Белгородом.