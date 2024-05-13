Бывшего мэра Вологды заподозрили в превышении полномочий и получении взятки

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Экс-чиновник отбивается от обвинений в соцсетях и называет уголовные дела против него сфабрикованными.

Следственный комитет возбудил уголовные дела о получении взятки и превышении должностных полномочий в отношении бывшего мэра Вологды. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления ведомства.

«По версии следствия, в период 2008–2016 годов глава муниципального образования осуществлял реализацию программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда с нарушением прав и законных интересов лиц, проживающих в помещениях, признанных непригодными для проживания», — говорится в сообщении.

Уточняется, что бывший градоначальник тратил выделяемые на расселение жильцов из аварийного жилья бюджетные средства на контракты со строительными фирмами по заведомо завышенной стоимости.

Кроме того, бывший глава Вологды не проследил, чтобы имеющееся в городе аварийное жилье признали подлежащим сносу и внесли в соответствующие муниципальные программы. Таким образом права граждан были нарушены.

Также экс-градоначальника подозревают в получении взятки от руководителя строительной фирмы за беспрепятственный ввод в эксплуатацию объектов завершенного строительства в 2015–2016 годах.

Вологодской городской администрацией с 1 ноября 2016 года по 18 сентября 2021 года руководил бывший депутат Госдумы Евгений Шулепов. В соцсети он подтвердил, что в отношении него возбуждены два уголовных дела, в том числе о взятке в размере 450 тысяч рублей. Бывший градоначальник считает уголовное производство против него сфабрикованным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд в Уфе арестовал бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова по обвинению в получении взятки в размере пяти миллионов рублей от компании-грузоперевозчика.