Два реактивных снаряда и шесть авиабомб ВСУ сбиты над Белгородом

Минобороны РФ: над Белгородской областью сбиты ракеты, авиабомбы и беспилотник

Фото: Гынгазов Николай / ТАСС

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Украинская сторона не прекращает попыток атаковать российские регионы.

Киевский режим предпринял попытку атаковать Белгородскую область. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Около 19:30 пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки по территории Российской Федерации с применением противорадиолокационных ракет, управляемых авиационных бомб и беспилотного летательного аппарата самолетного типа», - написали в официальном Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО ликвидированы две противорадиолокационные ракеты, шесть управляемых авиационных бомб и один беспилотный летательный аппарат.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что российская армия за сутки уничтожила четыре вертолета Ми-24, а также самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВСУ. ВС РФ нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 131 районе СВО.