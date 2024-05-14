«Опытный управленец»: в Киеве испугались Белоусова на посту министра обороны РФ

Секретарь СНБО Литвиненко: Белоусов — опытный управленец со связями в разведке

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Противники России приходят к неутешительным выводам: Москва основательно готовится к долгосрочному противостоянию с Западом.

Назначение и. о. первого вице-премьера России Андрея Белоусова на должность министра обороны РФ грозит Киеву «войной на истощение». Об этом заявил секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко в интервью AFP.

Белоусов, по словам Литвиненко, — опытный управленец, обладающий «серьезными связями» в российской разведке и способный обеспечить Украине «долгосрочную войну на истощение».

Также, по мнению секретаря СНБО, назначение Белоусова на должность главы Минобороны РФ свидетельствует о подготовке Москвы к «долгому конфликту» с Западом.

Американский политолог и бывший сотрудник The New York Times Джон Вароли в интервью 5-tv.ru заявил, что с приходом Белоусова на должность министра обороны российская экономика должна стремительно встать на «военные рельсы».

По словам эксперта, России необходимо спланировать длительную и долгосрочную экономическую «защиту» в противостоянии с Западом, поэтому во главе Минобороны необходим человек, хорошо разбирающийся в данном вопросе.

Ранее 5-tv.ru публиковал биографию кандидата в министры обороны РФ Андрея Белоусова.