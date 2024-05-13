В Кремле раскрыли подробности о новых обязанностях Сергея Шойгу

Песков: Шойгу будет только курировать, а не возглавлять ФСВТС

Фото: www.globallookpress.com / Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

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Пресс-секретарь президента сделал важное уточнение по новым направлениям деятельности экс-министра обороны.

Назначенный секретарем Совета безопасности РФ Сергей Шойгу будет только куратором, но не руководителем Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). Такое уточнение сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Секретарь СБ РФ Сергей Шойгу будет именно курировать работу ФСВТС. Речи о том, что он будет непосредственным руководителем этой службы, не идет», — пояснил он.

Песков напомнил, что возглавляет ФСВТС Дмитрий Шугаев.

Накануне официальный представитель Кремля сообщил, что Шойгу будет курировать работу ФСВТС, а также в должности секретаря Совбеза станет заместителем президента в комиссии по военно-промышленному комплексу (ВПК).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший министр обороны Сергей Шойгу впервые принял участие в совещании Совбеза в качестве его секретаря.