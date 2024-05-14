Плохая наследственность: может ли рак передаться генетически

Онколог Магомедова: предрасположенность к раку может передаться от родителей

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Если ли возможность избежать страшного диагноза, если в вашей семье болели онкологией?

По мнению некоторых специалистов, для ранней диагностики онкологического заболевания важно учитывать фактор наследственности. Сейчас медицина может помочь человеку предотвратить развитие рака даже при генетической предрасположенности. Врач-онколог Хамис Магомедова рассказала, насколько действительно вероятен факт появления злокачественного образования при предрасположенности и есть ли шанс этого избежать.

«Существуют два типа мутаций. В первом случае человек получает предрасположенность к онкологии от родителей, во втором — приобретает ее в течение жизни под влиянием окружающей среды и образа жизни», — пояснила специалист в беседе с изданием «Страсти».

Она добавила, что воздействие солнца, вредных вирусов и токсичных веществ увеличивают риск развития рака.

Магомедова также рассказала, что есть люди, у которых уже от природы заложена защита от опасных мутаций, так как ДНК запрограммировано на правильное деление клеток. А другим по наследству передаются поврежденные гены, которые и приводят к развитию онкологии.

«Важно помнить, что только десятая часть онкологических болезней обусловлена наследственностью. Как и в других сферах жизни, многое здесь зависит от самого человека, от его отношения к себе и своему организму», — объяснила врач.

Хамис Магомедова отметила, что при профилактике онкологии при негативной наследственности важен выбор каждого. Ключевой фактор здесь — это образ жизни.

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