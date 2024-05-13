МВД России объявило в розыск экс-командующего ВМС Украины Игоря Воронченко

Фото: www.globallookpress.com / Kyrylo Yevseiev

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Военный разыскивается по уголовной статье.

Российское МВД объявило в розыск экс-командующего ВМС Украины Игоря Воронченко. Сведения об этом появились в базе розыска ведомства.

Отмечается, что Воронченко разыскивается по статье УК РФ. Какое конкретно преступление ему инкриминируют, не уточняется.

В этот же день в розыск по уголовному делу в России объявили командующего харьковской группировкой украинской армии Михаила Драпатого.

На днях из базы розыска МВД России исчезли карточки президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника на этом посту Петра Порошенко. Оба были объявлены в розыск по уголовным делам 4 мая, а уже 9 мая их данные были удалены из базы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-секретарь СНБО Украины Алексей Данилов и бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин объявлены в розыск по статье российского УК.