Путин провел первое совещание Совбеза с новым секретарем Шойгу

Фото: Бабушкин Алексей / ТАСС

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Темой обсуждения глава государства обозначил отношения со странами постсоветского пространства.

Президент РФ Владимир Путин провел первое совещание с Советом безопасности после кадровых перестановок.

«Сейчас мы поговорим на тему, которая всегда является для нас приоритетной во внешней сфере, — это выстраивание отношений с нашими ближайшими соседями, с независимыми государствами, образовавшимися на постсоветском пространстве», — сказал глава государства в начале совещания.

Путин сообщил членам Совбеза о том, что обсуждал с и. о. министра финансов Антоном Силуановым необходимость уделить еще больше внимания этой теме в новом политическом цикле, начавшемся в России.

После этого президент передал слово и. о. министра иностранных дел Сергею Лаврову, на чем открытая часть Совбеза закончилась.

Участие в совещании в качестве нового секретаря Совбеза принял бывший министр обороны Сергей Шойгу.

Накануне сообщалось, что новым главой Минобороны РФ может стать бывший первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов. При этом Шойгу назначается секретарем Совета безопасности вместо Николая Патрушева, который сменит место работы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Шойгу сделал последнее заявление на посту министра обороны РФ.