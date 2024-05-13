В МВД возбудили дело после избиения сына участника СВО в Шатуре

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Мама мальчика после очередного избиения ее ребенка обратилась в полицию.

Дело об административном правонарушении по статье о нанесении побоев возбуждено после обращения мамы десятилетнего школьника. Женщина обратилась в полицию Шатуры с заявлением о том, что группа подростков причинила телесные повреждения ее ребенку.

Отмечается также, что с аналогичным встречным заявлением в полицию обратились родители еще одного из участников конфликта. Все несовершеннолетние «фигуранты» дела были опрошены, их отправили на судмедэкспертизу для оценки тяжести причиненного вреда.

После проведенных проверок будет принято решение об избрании меры пресечения.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что ребенок главы подмосковного горокруга Шатура издевается над сверстником, отец которого участвует в спецоперации. Ресурсы писали, что мать пострадавшего обратилась в полицию после очередного избиения, а в ее адрес начали поступать угрозы.

Мама одного из участников конфликта Елена Желтова в беседе с 5-tv.ru подтвердила, что ее ребенка обижает сын главы городского округа Шатура Алексея Артюхина. По ее словам, мальчик регулярно участвует в драках, но ответственности за это не несет.

Ранее 5-tv.ru писал, что ветерана СВО и его жену избили в Ростове-на-Дону.