Народная артистка РФ Елена Санаева экстренно госпитализирована в Москве

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Ее самочувствие резко ухудшилось на фоне длительной болезни сердца и сосудов.

Народная артистка РФ Елена Санаева экстренно госпитализирована в одну из столичных больниц, как стало известно источнику 5-tv.ru.

Самочувствие актрисы резко ухудшилось на фоне длительной болезни сердца и сосудов. Многим Санаева знакома по фильму «Приключения Буратино», где сыграла Лису Алису.

После смерти мужа в 1998 году и прощания с родителями Елена Санаева все же продолжила сниматься в кино и сериалах. Сейчас она отдает большее предпочтение театральной сцене «Школы современной сцены».

Актриса не перестает заниматься делами Фонда Ролана Быкова, став его главой. Она также издала книгу возлюбленного и принадлежащие ему дневники.