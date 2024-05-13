Над Белгородской областью сбили 16 снарядов РСЗО Vampire
Над Белгородской областью сбили 16 украинских снарядов Vampire
Фото: © РИА Новости
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Российские военные пресекли попытку террористической атаки ВСУ.
Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в очередной раз попытались атаковать территорию Белгородской области, выпустив снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Об этом сообщили в Минобороны России.
«13 мая около 17:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire», — говорится в сообщении.
Над российским регионом силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 16 снарядов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что три человека погибли и четыре пострадали при ударе боевиков ВСУ по промзоне города Краснодон в Луганской народной республике (ЛНР). Глава региона Леонид Пасечник заверил, что все виновные в преступлении понесут наказание.