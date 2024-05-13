Процитировал Гитлера: последнее слово Бишимбаева в суде по делу об убийстве Салтанат

Фото, видео: Telegram / Верховный Суд Республики Казахстан / Jogargy_sot; 5-tv.ru

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На фоне громкого судебного разбирательства в Казахстане даже экстренно приняли закон о криминализации домашнего насилия.

В Казахстане поставили точку в самом резонансном деле последних лет. Суд присяжных решил — экс министр национальной экономики забил свою жену до смерти и назначил ему 24 года наказания. Но после того, что в процессе узнали и услышали участники заседаний приговор Куандыку Бишимбаеву считают мягким. Корреспондент «Известий» Марина Кравцова расскажет.

Он все так же самоуверен, и кажется даже, что возмущен — 24 года в тюрьме бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев проведет за убийство с особой жестокостью и истязания своей супруги.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Бишимбаеву 24 года лишения свободы», — резюмировала судья.

По материалам дела Бишимбаев в течение нескольких часов зверски убивал свою молодую красавицу-жену Салтанат. На прениях прокурор продемонстрировала пакет с жидкостью — 230 миллилитров — чтобы показать, какие были гематомы после множества ударов.

«Они соответствуют многократным ударам в область головы потерпевшей в количестве 12-13 раз. Травмирующим предметом может быть как кулак, так и обутая нога», — прокомментировала прокурор Айжан Айманганова.

Камеры видеонаблюдения в ресторане сняли, как экс-чиновник ногами избивает беззащитную девушку. Поначалу он заявлял, что супруга была пьяна и билась головой при падении. Пока в суде не появилось чудовищное видео — Бишимбаев оказывается сам снимал истязания Салтанат. Даже судья была в ужасе от увиденного.

Это избиение Салтанат стало последним. 12 раз девушка пыталась уйти от тирана, но не успела.

«Я надеялся, что она не мучилась. Но видео в телефоне убийцы, в которых вы видите пытки, унижения, доказывают обратное: она мучилась. Она получала удар за ударом и оскорбления. Ему нужно было, чтоб она умерла, судя по всему он даже пытался ускорить ее смерть, пытаясь ее задушить», — сказал на одном из заседаний брат Салтанат Айтбек Амангельды.





«Садизм, который он проявлял в отношении нашей дочери… Все это время мы лежали в больнице, умирали: у нас сердце больное, мы не могли присутствовать на этих судах. Нам хватило того, что мы слышали», — прокомментировал отец Салтанат Амангельды Нукенов.

Пока зверски избитая Салтанат умирала в VIP-кабинке ресторана. Убийца спокойно обедал, встречался с другими женщинами и, вместо того, чтобы вызвать скорую, звонил ясновидящей, чтобы та на картах раскинула, жива ли его изувеченная супруга.

«Даже хищники не обладают такой жестокостью, даже хищники не убивают с такой жестокостью своих близких и родных», — отметила адвокат Жанна Уразбахова.

В последнем слове в суде Бишимбаев не подумал ничего лучше, как процитировать Гитлера.

«В нацистской Германии в 1930-х годах его знаменитое выражение было таким: чем ужаснее будет наша ложь, тем легче в нее поверят люди», — сказал Куандык Бишимбаев.

Так он посетовал, что в СМИ в отношении него якобы устроили травлю. Хотя вердикт присяжных свидетельствует об обратном — это закономерная реакция общества — многие требовали пожизненного заключения для убийцы.

Родственника Бишимбаева — Бахытжана Байжанова, который помогал сокрыть преступление, приговорили к четырем годам лишения свободы.

На фоне громкого судебного разбирательства в Казахстане экстренно приняли закон о криминализации домашнего насилия. Если раньше побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью относились к административным правонарушениям, то теперь за это грозит уголовная ответственность