Средства на возведение траншей и укрытий были выделены еще год назад, однако командиры жалуются на отсутствие изменений.

Сейчас сообщники Зеленского судорожно ищут оправдание провалам, и оно действительно есть — это чудовищная коррупция в Киеве. Деньги, выделенные на хваленые линии укрепления, видимо, просто разворовали, о чем не стесняясь говорят военачальники, сбежавшие с поля боя. Корреспондент «Известий» Павел Матвеев сейчас расскажет.

«Харьковщина укрепляется», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Это апрель 2024 года. Президент Украины радуется тому, как здорово ВСУ укрепляют приграничные районы. Но вот проходит пара недель, и раздается другой голос.

«Волчанск… Сложно. Первой линии фортификаций и мин просто не было. Враг свободно вошел в серую зону по всей линии кордона, которая в принципе не должна была быть серой. За два года на украинской границе должны были стоять бетонные укрепления в минус три этажа, а не было даже мин. Мы приходим к мнению, что это или безумное воровство, или умышленный саботаж», — заявил командир разведвзвода ВСУ Денис Ярославский.

Это Денис Ярославский, командир разведвзвода ВСУ. То есть не президент, который заехал и ему что-то там красиво показали, а человек, который все каждый день видит как есть.

«Я был уверен, что следующие миллиарды пойдут на укрепление этого кордона, но нет! Первой линии как не было, так и нет», — писал Ярославский в своих соцсетях.

«Следующие миллиарды» — это очередной транш Киеву с Запада. За эти деньги Киев перед ним отчитывается. Если сам президент рапортует о постройке фортификационных сооружений, ну уж, наверно, не в карман эти деньги положили? Хотя вот депутат Верховной рады сомневается.

«В километре от врага у нас окопы по колено, ноль железобетонных конструкций, полное отсутствие современной линии обороны и минных полей. В последние недели мы читаем новости о миллиардах и миллиардах гривен, вроде бы выделенных на фортификацию. Но как так случилось, что в течение года наши границы оставались незащищенными?» — поинтересовалась депутат Верховной рады Ирина Геращенко.

Естественно, все это вызвало скандал. Такой, что властям пришлось оправдываться.

«Все было построено, но, может быть, не так плотно. Волчанск полтора года находится под постоянным обстрелом. От Волчанска до границы — четыре километра. Было очень тяжело строить фортификационные сооружения», — сообщил глава военной администрации Волчанска Тамаз Гамбарашвили.

Еще один залп оправданий последовал от бригадного генерала Яковца, который невольно опроверг предыдущего оратора. Тот сказал «все построено», а этот — что построить было невозможно.

«Информационные вбросы о возможности оборудовать трехэтажные бетонные сооружения под огневым воздействием противника, мягко говоря, являются абсурдными. И обесценивают те усилия, которые сегодня действительно прилагают и военнослужащие инженерных подразделений, и гражданский персонал», — заявил бригадный генерал ВСУ и директор Государственной службы транспорта Минобороны Украины Александр Яковец.

А вот выводы, к которым приходят западные эксперты.

«Часть денег Америки, предназначенных для Украины, разворовываются в самой Америке, часть — на Украине. И только часть доходит до фронта. Журналисты The Associated Press ездили на границу и подтверждают: фортификационные сооружения там строят буквально четыре человека. То есть это полная фикция», — пояснил американский политолог и бывший журналист The New York Times.

В итоге Киев имеет то, что имеет. Вот это видео, например. Оно без наших комментариев. Комментариев украинской стороны достаточно.

