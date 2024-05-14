Второй шанс на жизнь: путь Алеси Кафельниковой от зависимости до материнства

Фото: ВКонтакте / Alesya Kafelnikova / alesyakafelnikovva

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От чего бежала богатая наследница и что привело ее к замужеству за бывшего Светланы Ходченковой?

Многим кажется, что рождение в богатой семье автоматически дарует билет в счастливую и беззаботную жизнь. Однако примеры из реальности оказываются совсем не такими сказочными, как можно представить. История душевных страданий модели Алеси Кафельниковой — яркое тому подтверждение.

Девочка родилась в 1998 году в семье модели Марии Тишковой и успешного в то время теннисиста Евгения Кафельникова. Первым ударом в ее судьбе стал развод родителей через три года после появления на свет. В то время мало кто задумывался о том, как сильно конфликт родителей может ранить ребенка, и бывшие супруги даже не постарались смягчить ситуацию ради Алеси.

Она познала сполна боль от отсутствия полноценной семьи: мама исчезла из ее жизни вовсе, отец занимался своей жизнью и карьерой, а воспитание дочери он переложил на бабушку с дедушкой в Сочи — своем родном городе. Есть даже версия, что молодой Кафельников сильно боялся, что модель захочет забрать дочь себе. И ничего разумнее он не придумал, кроме как заплатить Тишковой весомую сумму за полный уход из жизни маленькой Алеси. Правда это или нет — однако девочка действительно росла без мамы и, практически, без папы.

Внутренний бунт

Говорят, девочка была очень застенчивой и необщительной. Все внутренние проблемы Алеси сказались и на ее самооценке: в 16 лет она захотела стать моделью, а для этого необходимо иметь определенные параметры тела. Юная Кафельникова села на жесткую диету, что очень не нравилось спортсмену-отцу. Это было одним из первых весомых камней преткновения в их взаимоотношениях. Получилось, что внутренний бунт девочки-подростка проявился во всей красе, и никого рядом не было, кто мог бы поддержать ее в сложный период.

Благодаря социальным сетям, в которых она уже стала к тому моменту достаточно популярной, она могла себе позволить быть полностью финансово независимой. 16-летней Алесе Кафельниковой предлагали неплохие контракты. Во всей видимости, это сыграло свою роль в ее категоричном решении отдалиться от отца.

Сама же девушка проблему, по всей видимости, не осознавала. В одном из интервью она спокойно комментировала особенности своего питания.

«Я считаю, что я здоровый человек. У меня рост 175, вес 48 килограммов. Я действительно ограничиваю себя в еде, стараюсь правильно питаться — мясо, рыбу, я все это ем. Я ограничиваю себя только в фастфуде и углеводах, таких, например, как паста, пицца, потому что я не люблю и считаю это вредным», — высказалась однажды Кафельникова.

Помимо некоторых симптомов расстройств пищевого поведения, в Алесиных действиях встречались даже более экстремальные поступки. Чтобы заглушить шквал душевных переживаний, девушка осознанно причиняла себе боль. Однажды она призналась, что брала для этого лезвия из канцелярских точилок.

«Я получила то, что хотела: освобождение от боли через наказание самой себя», — рассказывала девушка.

Зависимость

Телесные мучения не стали в тот момент единственным источником острых ощущений у Алеси. СМИ писали, что девушка начала отношения с Никитой Новиковым — еще одним богатым наследником — сыном знаменитого ресторатора Аркадия Новикова. Однако вскоре ей стало известно об изменах со стороны возлюбленного. Утешение девушка нашла в алкоголе, запрещенных веществах и вечерах в окружении сомнительных друзей.

Наступил после этого разрыва очередной неоднозначный период в любовной истории Кафельниковой. Судьба свела ее с рэпером Pharaoh (настоящее имя — Глеб Голубин). Он оказался сыном знаменитого футбольного менеджера Геннадия Голубина.

Отец Алеси был уверен — с новым избранником жизнь его дочери пойдет под откос. В ее зависимости он обвинял именно Глеба. Хотя, если верить СМИ, при ней он никогда не позволял себе употреблять запрещенные вещества.

«Отец поставил меня перед выбором: или он, или бойфренд. Я собрала вещи и переехала к Глебу. Папа заблокировал мои карты и забрал водителя. Три недели я жила в эйфории, даже вещества мне были не нужны», — откровенно призналась модель.

Тем не менее, после одной из ссор с рэпером Кафельникова попала в больницу с порезом руки. Затем ее направили в психиатрическую клинику. Говорят, что там у нее диагностировали психоз и биполярное расстройство. Два месяца Алесе пришлось терпеть лечение под надзором медиков.

«Постепенно я привыкла к рехабу. Даже стала получать удовольствие. Занялась спортом. Часами беседовала с психологом. Самое трудное — не врать самой себе. Если я начну врать, то снова начну употреблять», — призналась молодая модель.

Проходя лечение, Кафельникова вовремя одумалась. Она поняла, что вся ее жизнь может разрушиться до основания, если он не возьмет себя в руки и не предпримет хоть что-то, чтобы выбраться из зависимостей, тяжелого психоэмоционального состояния.

«Не было ни дня, чтобы я не была трезва. Четыре часа дня, Патрики, я без телефона, сумки и без памяти. Дошла до бутика Edem, попросила вызвать мне такси. Я очнулась дома: в руке торчала капельница. Меня еле откачали, изо рта шла пена. Мне было все равно, жить не хотелось», — вспоминала Кафельникова.

Перезагрузка

После лечения Кафельникова отстранилась ото всех и улетела на Бали на полгода. Там она провела время без социальных сетей, прошлой разрушающей компании и всего того, что могло разрушить ее внутреннюю гармонию. Отношения с отцом стали, к слову, тоже постепенно улучшаться. Однако с родной мамой отношения, как пишут в сети, так и остаются неблизкими — они лишь изредка созваниваются и видятся на мероприятиях.

Следующим важным этапом на пути к полноценной и здоровой жизни в 2020 году стало знакомство с будущим мужем — бизнесменом Георгием Петришиным. По словам Кафельниковой, она зашла в кафе с компанией своих друзей. За соседним столиком оказался он.

«Я пришла на ужин с компанией друзей, села за стол и поймала взгляд человека, смотрящего на меня. Чуть позже я заметила, что он продолжает глазеть на меня, прямо все время смотрит, пока я ем, разговариваю, провожу время в компании. Меня это смутило, не люблю, когда за мной следят, это вводит в паранойю. Ну а потом он подошел спросить номер, а утром уже стоял с букетом у моего подъезда», — так описала знакомство с Петришиным модель.

Очарованным мужчиной оказался известный бизнесмен. Известно, что у него уже была череда романов с известными российскими артистками. Одной их них была актриса Светлана Ходченкова.

Свадьбу молодые люди сыграли в 2021 году, когда Алеся уже забеременела. На фотографиях с торжества, которыми она поделилась в личном блоге, уже был заметен живот. Подписчики поздравили модель и пожелали молодым счастливой совместной жизни. К слову, сама свадьба не была очень пышной — супруги не планировали громких гуляний. Поэтому они просто обвенчались.

В одном из интервью Кафельникова призналась, что видеть на свадьбе близких и родных — особенно родителей — стало для нее самым важным на церемонии. Девушка очень хотела разделить с мамой и папой свой счастливый день.

Совсем скоро после свадьбы у пары родилась дочь Киара.

«Жизненные приоритеты после родов не поменялись, просто появились новые. Я хочу еще двоих детей точно. А дальше — посмотрим», — признавалась модель.

Сейчас Алеся Кафельникова продолжает модельную карьеру, выступает на показах и успешно совмещает работу с воспитанием дочери.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему супруга Евгения Кафельникова, модель Мария Тишкова, предала его.