🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 14 мая, благоприятный день для работы. Будет возможность проявить предпринимательские таланты и реализовать интересные идеи. Хорошее время для обсуждения проектов с единомышленниками. Не исключены выгодные сделки.

♈ Овны

Вселенная ставит ловушки на вашем пути, поэтому сегодня будет нелегко общаться и продвигать свои проекты. Дружелюбие в этот день поможет вам притянуть взгляды нужных людей — обязательно высказывайте свое мнение, но и к чужому прислушивайтесь. Осторожнее в общении — не переходите на личности и не давите ни на кого, иначе можете испортить и карьеру, и личную жизнь.

Космический совет: упорство и труд — ваш девиз, целеустремленно идите вперед.

♉ Тельцы

«Дьявол кроется в деталях» — помните об этом, разрабатывая масштабные проекты. И проверяйте работу ваших подчиненных — можете найти ошибки. Возможно, в этот день до вас дойдут слухи о ваших любимых, и прежде чем верить им, поговорите с близкими, они точно объяснятся. Общайтесь меньше — сейчас лучше не заполнять пространство шумом и чужими мыслями.

Космический совет: вашим трудолюбием восхищаются коллеги, так держать, не сдавайте позиций.

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♊ Близнецы

Это утро должно зарядить вас энергией и позитивом на весь день. Поэтому проведите его так, как вам хочется — за просмотром сериала за завтраком или хорошей книжкой за кофе. Поведение некоторых людей в этот день будет раздражать от слова совсем. Старайтесь все же не обращать на них внимание и совершенно не спорить — сохраните свои нервные клеточки. Днем ждите приятных новостей — они могут изменить вашу жизнь.

Космический совет: будьте открыты для новых знакомств, звезды вам благоприятствуют.

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♋ Раки

Общение — ваш билет в светлое будущее. Особенно, если разговор завязался в первой половине дня. Так что заводите новые знакомства и общайтесь налево и направо. Во второй половине дня лучше сконцентрироваться на себе-любимом — возможно, сходить в СПА или в спортзал. Позже ваше тело обязательно поблагодарит вас за это. Вечером стоит лечь спать пораньше — завтра вам нужно будет покорять новые вершины.

Космический совет: ваше обаяние поможет произвести впечатление на окружающих.

♌ Львы

Отличный день, чтобы общаться налево и направо — сегодня вы на высоте и притягиваете к себе все взгляды. Так вы обязательно наткнетесь на важных людей, которые могут запустить вашу карьеру в космос. Но не стоит задевать темы бизнеса — можно увязнуть в неинтересных разговорах. Во второй половине дня смените курс — расслабьтесь и говорите только с любимыми.

Космический совет: аккуратнее с флиртом, чтобы не испортить отношения со второй половинкой, следите за словами.

♍ Девы

Пора уходить в тень и наблюдать оттуда — так вы сможете увидеть все свои промахи и найти в кругу близких того, что намеренно отравляет вашу жизнь. Прислушивайтесь к тишине — она может натолкнуть вас на интересные мысли и удачные планы. И отказывайтесь от разговоров в первой половине — нужно только созерцать. А вот второй — ограничьтесь общением с родственниками.

Космический совет: следует включить холодную голову и воспринимать ситуации объективно.

♎ Весы

Звезды посылают вам массу возможностей и шансов — постарайтесь воспользоваться хотя бы половиной. И не бойтесь заговорить с незнакомцами, ведь это может обернуться и полезными связями, и интересными предложениями. Новости сейчас могут повергнуть вас в шок — и это мы в хорошем смысле. Так что настраивайтесь только на позитив — это окупится сполна.

Космический совет: если вы приложите усилия, то все трудности решатся, поэтому никаких розовых очков.

♏ Скорпионы

Чаще говорите о деньгах — это притянет к вам эти хрустящие бумажки. А вот давать кому-то в долг — идея не из лучших, ведь, скорее всего, отдавать вам будут несколько лет. Лучше купите себе-любимому что-то приятное. Так вы и настроение поднимите, и самооценку. Не стоит ориентироваться на кого-то, в этот день нужно гнуть свою линию и настаивать на своем мнении.

Космический совет: порадуйте себя чем-то приятным, чтобы отвлечься от мрачных мыслей.

♐ Стрельцы

Пора нажать на тормоз — вы слишком быстро и отчаянно движетесь к своей цели. Вам нужно отдохнуть. Пообщайтесь с интересными и приятными людьми — это тоже будет своеобразный вклад в будущее, ведь позже новые знакомства обернутся предложениями. Обстановка в этот день играет большую роль, так что лучше находитесь там, где вам комфортно и где вас понимают.

Космический совет: отдых пойдет вам на пользу, сегодня стоит никуда не спешить, и тогда все получится.

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♑ Козероги

Домашние хлопоты перетягивают на себя одеяло — придется чаще отвлекаться от работы и общения с серьезными людьми. Но постарайтесь не уходить в бытовуху с головой, иначе это отразится на карьере. Притягивать к себе внимание в этот день не стоит — сейчас лучше действовать незаметно и тайно. А вот общаться ни о чем полезно — сможете на секунду забыть о проблемах.

Космический совет: у вас появится масса идей, можете смело делиться ими с коллегами, они вас поддержат.

♒ Водолеи

Лень пытается поработить вас. Отбивайтесь от нее всеми силами, иначе, поддавшись и расслабившись на диване, вы рискуете не встать с него до следующего утра. Лучше настраивайтесь на позитив и решайте проблемы бойко. Через общение в этот день вы поймете самого себя и свои желания. Так что болтайте чаще. И не бойтесь высказывать свои чувства — сейчас самое время.

Космический совет: при решении задач сегодня руководствуйтесь здравым смыслом, а не эмоциями.

♊ Рыбы

«Не имей сто рублей, а имей сто друзей» — сегодня это напутствие должно стать вашей мантрой. Хорошее настроение и дружелюбие в этот день будут творить чудеса и спасать вас из неприятных историй. Проблемы, которые тянутся за вами хвостом можно отсечь — посоветоваться с кем-то или попросить о реальной помощи. Не бойтесь согласиться на нестандартные предложения — они поменяют ваш взгляд на мир.

Космический совет: беспокойный и конфликтный день вас поджидает, будьте сдержаннее в своих мнениях.

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