«Ущерб колоссальный»: на Украине раскрыли масштаб разрушений на энергообъектах

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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Как заявлял президент России Владимир Путин, удары по этим целям являются ответом на террористические действия Киева.

Украинской энергосистеме в текущем году нанесен самый мощный ущерб с начала российской спецоперации. Об этом заявил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко в беседе с министром развития Германии Свеньей Шульце, сообщает телеканал ARD на странице в соцсети X.

«Я могу сказать вам, что ущерб колоссальный. Даже по сравнению с 2022 и 2023 годами, он намного больше», — сказал он.

Украинский министр добавил, что в результате последних ударов Незалежная лишилась электростанций, генерирующих до восьми гигаватт энергии. Это является огромным показателем, ведь зимой в среднем вырабатывается до 18 гигаватт.

Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ нанесли 27 групповых ударов по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины. Российские войска для этого использовали высокоточное оружие большой дальности. Также удары наносились по железной инфраструктуре Незалежной.