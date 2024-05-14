Либидо меняется: к чему еще должна подготовиться семья во время беременности

Психолог Марина Закиева рассказала об изменениях в жизни во время беременности

Фото, видео: www.globallookpress.com / West Coast Surfer; 5-tv.ru

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Супругам рекомендуется посетить специальные курсы для будущих родителей.

Беременность является важным моментом в жизни каждой пары, к которому следует ответственно подготовиться. Перинатальный психолог Марина Закиева рассказала 5-tv.ru какие изменения происходят в жизни семьи с ожиданием рождения ребенка.

Вместе с телом меняется и повседневный уклад, потому что в период беременности формируется другой режим дня и даже вкусовые предпочтения. Что-то перестает нравиться, а что-то наоборот становится более интересным.

Во время первого триместра (12 недель) пара только адаптируется. Часто у будущих родителей возникает тревога. Кроме того, в этот период нередко возникает токсикоз и женщине потребуется поддержка своего партнера и родственников, как моральном плане, так и физическом. Также часто появляется сонливость. Со временем это пройдет.

Изменения в первый триместр затрагивают и интимную сферу жизни.

«В первом триместре она частенько угасает. И это связано с нашими физиологическими потребностями. То есть с точки зрения тела оно сейчас направлено на то, чтобы сохранить эту беременность, дать малышу, скажем так, ручками и ножками прикрепиться к мамочке и начать развиваться. Соответственно либидо в этой ситуации может быть снижено, это нормально тем более, если у женщины, например, есть токсикоз», — подчернкула Мария.

Второй триместр считается самым спокойным. Потому что все переживания прошли. Живот начинает расти и в нем можно почувствовать первое шевеление.

Одновременно с этим, утвержадает психолог, приходит в норму и желание. По словам Закиевой, беременность может привнести новизну в интимную жизнь между супругами, но перед этим необходимо посоветоваться с врачом и уточнить у него есть ли ограничения.

Со вторым триместром возвращается и размеренный образ жизни. Поэтому этот период Марина Закиева рекомендует максимально использовать. Например, посещать специальные тематические фотосессии.

Третий триместр, а именно его вторая часть (вторая половина восьмого месяца, начала девятого), уже является активной подготовкой к родам. Готовиться психика и тело, женщины уходят в декрет и проводят больше времени дома. У мамы растет живот и это создает физические трудности, особенно если детей несколько. Становится тяжело самостоятельно делать некоторые вещи, например, завязать шнурки и помыться.

«Это замечательный, отличный способ супругам как раз повзаимодейстовать, почувствовать поддержку к друг другу, оказать ее. И как раз папа таким образом тоже включатся в процесс, если он не был включен ранее», — рассказала психолог.

Ближе к родам повышается небольшая тревожность, особенно во время первой беременности, будущие мамы не всегда понимают, что им делать. Поэтому Марина Закиева советует посетить специальные курсы по подготовке к родам, особенно, где будет психолог, который расскажет многие нюансы по взаимодействую родителей с ребенком.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что число женщин репродуктивного возраста будет уменьшаться еще длительное время.