«Может не срастись»: чем рискует отказавшаяся от помощи врачей Бритни Спирс

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pa; Личный архив Тимура Шабанова; 5-tv.ru

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Сломавшая ногу певица заявила, что не нуждается в медицинской помощи, так как ее тело способно «само себя исцелить».

Перелом лодыжки может грозить американской певице Бритни Спирс инвалидностью, если она продолжит отказываться от помощи врачей. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил врач-травматолог и ортопед Тимур Шабанов.

В начале мая исполнительница суперхита Baby One More Time получила серьезную травму ноги, чем не на шутку встревожила фанатов.

Сама же певица отнеслась к случившемуся легкомысленно, заявив в соцсетях, что она продолжает ходить на сломанной ноге и даже не собирается обращаться к врачам. По словам Спирс, она хочет выяснить, способно ли ее тело «само исцелить себя».

Как объяснил травматолог, когда происходит так называемый изолированный перелом наружной лодыжки без смещения, люди действительно зачастую не обращаются к врачу, а сами бинтуют ногу эластичным бинтом, и в течение трех недель кость срастается без последствий.

Дело в том, что в таких случаях человек не испытывает сильных болей, а его нога сохраняет опороспособность, отметил Шабанов. Однако ситуация может оказаться куда более серьезной, если вместе с переломом случился подвывих, добавил он.

«Если произошел подвывих стопы, то, естественно, сместились и обломки лодыжки относительно друг друга. При этом опороспособность ноги тоже остается, но ходить становится значительно больнее. Но самое главное, что, скорее всего, нога не срастется, и останется подвывих. Либо она срастется неправильно или образуется ложный сустав в этом месте», — пояснил врач.

В таком случае, подчеркнул Шабанов, человеку вполне может грозить инвалидность, если вовремя не предпринять меры.

Врач посоветовал при любой травме голеностопа обращаться к специалисту и делать снимок ноги, так как зачастую перелом имитируют другие травмы, например, разрыв связок. В этом случае в месте повреждения тоже возникает боль, отек и кровоподтек.

«Если не фиксировать даже поврежденные связки, то они тоже нормально не срастутся. Это приведет к постоянным болям, нестабильности в суставе. Будет подворачивать ногу при каждом шаге», — предупредил травматолог.

Он добавил, что для лечения переломов и других травм голеностопа сегодня редко используют гипс, обходясь, как правило, бандажом.

«Если это изолированный перелом лодыжки без смещения и подвывиха стопы, то в основном используют специальные бандажи с металлическими вставками по бокам, которые носят три-четыре недели.

В дальнейшем обязательна лечебная физкультура (ЛФК) плюс физиопроцедуры, которые улучшают кровообращение и ускоряют сращение костей. Также после снятия бандажа или гипса можно использовать электрофонофорез с гидрокортизоном, чтобы спал отек и снизилась боль», — рассказал Шабанов.

Он подчеркнул, что ЛФК после травм голеностопа пациентам прописывают обязательно, так как, если не разрабатывать конечность после имобилизации, то она будет постоянно болеть, отекать и не сможет полноценно двигаться.

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