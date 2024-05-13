Журналистка Надежда Кеворкова* внесена в перечень террористов и экстремистов

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Суд в Москве арестовал ее на два месяца.

Росфинмониторинг внес арестованную журналистку Надежду Кеворкову* в перечень террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась в списке ведомства.

В частности, Кеворкова числится в перечне лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору. По законодательству, банки должны заморозить ее счета.

Обыски у Надежды Кеворковой и арест

Обыски у Кеворковой прошли 6 мая. Правоохранители изъяли у нее смартфон, а также нашли плакаты с надписями «Они не террористы» и «Лучше митинг». Журналистку подозревают в оправдании терроризма по части второй статьи 205.2 УК РФ. Суд в Москве арестовал ее 7 мая на два месяца.

Кеворкова специализируется на странах Ближнего Востока. Одна из центральных тем ее блога ― палестино-израильский конфликт, который журналистка освещает уже более 20 лет. Поводом для задержания стали ее публикации о движении «Талибан»**. Правоохранители выдвинули ей обвинения по двум эпизодам. Первый связан с публикацией в 2018 году, второй — в 2021-м.

По некоторым данным, Кеворкова близко контактировала с представителями международных террористических организаций, в частности с Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский.

Известно также, что члены движения «Хайат Тахрир аш-Шам»** приглашали Кеворкову в 2021 году в сирийский Идлиб для освещения их деятельности.

Ранее 5-tv.ru писал, что один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» планировал уехать в Сирию.

* — внесена в России в перечень террористов и экстремистов

** — признано террористической организацией и запрещено в России