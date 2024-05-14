Тернистый путь из законов: как выгодно списать долги по микрозаймам

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Юрист назвал несколько способов, как выбраться из долговой ямы.

Юрист Евгений Самсонюк перечислил способы, как избавить себя от микрокредитов законным путем. Об этом он рассказал в беседе с изданием Газета.ру.

Самсонюк прежде всего напомнил, что в случае просрочки платежей по микрозайму, даже со штрафными начислениями, он не может превышать основной долг более чем в полтора раза. Причем юрист отметил, что полностью списать долги перед несколькими или даже одной микрофинансовой организацией (МФО) вряд ли получится, однако можно получить послабления по кредиту.

Юрист советует для начала договориться с работниками МФО, показав им, что вы в «трудной жизненной ситуации» — тогда вам могут пойти навстречу. Иные способы — пролонгация или кредитные каникулы. Шанс получить отсрочку по платежам крайне велик, если вы неожиданно потеряли работу или заболели.

«Главное — когда будете крепко стоять на ногах, не забудьте обговорить с МФО дальнейший порядок выплат», — говорит эксперт.

Чтобы снизить кредитное бремя, можно воспользоваться услугой рефинансирования — заменить кредит на другой, но уже с более выгодными условиями. Одним из крайних способов юрист называет обращение в суд, но при этом он подчеркивает, что основной долг при этом никуда не денется.

«Не пугайтесь: это не конец света, а возможность защитить свои права в непростой ситуации — например, не позволить МФО начислить лишние проценты и штрафы или даже списать некоторую долю задолженности», — объясняет юрист Евгений Самсонюк.

Среди сложных, но действенных способов эксперт называет процедуру банкротства физлица. Причем даже в этом случае для снятия долгов придется пожертвовать, например, частью личного имущества. Самсонюк подчеркивает, что в таком случае не рекомендует брать новый микрозаем для погашения старого — будет только хуже.

Ранее 5-tv.ru писал, какие именно ошибки допускают россияне, когда берут микрозаймы.