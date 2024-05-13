Суд Казахстана приговорил Бишимбаева к 24 годам тюрьмы по делу об убийстве жены

Фото: Telegram / Верховный Суд Республики Казахстан / Jogargy_sot

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Отец Салтанат Нукеновой ранее заявлял, что надеялся на пожизненный приговор.

Экс-министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы по делу об убийстве супруги Салтанат Нукеновой. Такое решение вынес суд в Астане, передает Tengrinews.kz.

До вынесения решения отец Нукеновой Амангельды заявлял, что наделся на пожизненное заключение для Бишимбаева.

Убийство Нукеновой произошло 9 ноября 2023 года возле ресторана «Бау» в Астане. Предполагалось, что женщину можно было спасти, но для этого ничего не предприняли.