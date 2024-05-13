В России увеличат страховое возмещение по ОСАГО до 200 тысяч рублей

Кабмин РФ одобрил увеличение лимита выплат по ОСАГО до 200 тысяч рублей

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Российские власти предусмотрели в проекте также и способ предотвратить мошенничество, направленный против страховщика.

Правительство России поддержало законопроект об увеличении страхового возмещения по ОСАГО со 100 до 200 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию проекта заключения.

В частности, документ предлагает увеличить страховое возмещение, которое причитается потерпевшему в счет возмещения вреда, причиненного его транспортному средству, в случае оформления документов о ДТП без участия полиции в рамках ОСАГО.

Реализация проекта должна сопровождаться расширением доступа страховщиков, осуществляющих ОСАГО, к документам и данным, связанным с наступлением страхового случая и необходимым для решения вопроса о возмещении. Отмечается, что это необходимо для избежания потенциальных мошеннических действий, направленных против страховщика.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России за сокрытие номеров машин введут административную ответственность. Проект предлагает ввести штрафы за управление авто с государственными регистрационными знаками, которые оборудованы с применением материалов, препятствующих их идентификации.