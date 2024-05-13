Боевики ВСУ ударили по промзоне Краснодона в ЛНР: погибли три человека

Три человека погибли и четыре пострадали при ударе ВСУ по Краснодону в ЛНР

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Макеев

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После атаки там возник сильный пожар.

Три человека погибли и четыре пострадали при ударе боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) по промзоне города Краснодон в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

После атаки боевиков на территории возник сильный пожар. С огнем уже борются сотрудники МЧС, они подошли к нему вплотную, добавил Пасечник. Началась эвакуация и работников предприятий, расположенных рядом.

Кроме того, часть ракеты, выпущенной со стороны Украины, упала на территории детской площадки в парке города. В тот момент людей там не было.

Тем временем в Краснодоне уже прошло заседание штаба территориальной обороны, было принято решение перевести образовательные организации на дистанционный режим работы.

Пасечник добавил, что виновные будут наказаны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские боевики в ночь на 13 мая атаковали четыре российских региона с применением беспилотников самолетного типа, реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ольха» и авиационных управляемых ракет Storm Shadow.