Фото, видео: www.globallookpress.com / Дмитрий Коротаев; Юрий Светов / личный архив; 5-tv.ru

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Теракт в Белгороде явно показал, что киевский режим бьется в агонии от неудач на линии фронта.

Наступление российских войск на Харьков может вынудить киевский режим пойти на перемирие, утверждают источники газеты The New York Times. Политолог Юрий Светов придерживается ровно противоположного мнения, о чем он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

Эксперт уверен, что журналисты американской газеты намекают, что именно «Россия на это пойдет», когда речь заходит о перемирии.

А сама Украина связана по рукам и ногам выделенным ей пакетом помощи в 400 миллионов долларов. Политолог отмечает, что ее удерживает новый пакет помощи, 60 миллиардов долларов «уже было завезено и было готово».

«Поэтому эти песни о готовности Украины к переговорам о перемирии совершенно ни о чем», — заключает эксперт.

Политолог уверен, что в Харькове кроется определенный символизм, так как долгое время этот город был столицей Украинской Советской Социалистической Республики, сформированной еще в 1919 году.

Светов проводит другие современные похожие примеры — взятие Мариуполя, сражение за завод «Азовмаш», а также Авдеевка. В итоге российская армия активно их освобождала от гнета киевского режима, сейчас же для Украины Харьков важен — не меньше.

«Для них это опять вот символика, за которую они будут биться», — утверждает Юрий Светов.

Светов не думает, что захват российскими войсками Харькова не запустит на Украине переворот — для этого нужна команда от США, подчеркивает эксперт, как было в Южном Вьетнаме или Южной Корее.

«Кто охраняет Зеленского? Спецназ Великобритании. Какой, нахрен, заговор может быть двух полковников по убийству Зеленского?!», — восклицает Светов.

Политолог утверждает, что взятие Харькова не остановит Украину. Для России это шанс прекратить обстрел Белгорода и связанное с этим, например, обрушение подъезда жилого дома — погибли 15 человек. Тогда обстреливали из села Казачья Лопань, которая расположена в Харьковской области, после ее освобождения — далее идет наступление в сторону Сумы, Николаева и Одессы.

Ранее 5-tv.ru писал, что на фоне успехов российской армии в Харьковской области в Украине сменили командира группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Харьков».