Сдал себя сам: Андрей Макаревич* стал жертвой Вована и Лексуса
Андрей Макаревич* стал жертвой Вована и Лексуса
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
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Что он заявил в разговоре с пранкерами?
Сбежавший экс-кумир поколений, ныне иноагент Андрей Макаревич*, обещал дать большой концерт на Крещатике в случае победы Украины. Он думал, что лично общается с Владимиром Зеленским.
Поэтому, расплывшись в улыбке, не скрывал на чьей он стороне, и даже попытался оправдать Бандеру.
Кроме того иноагент поддержал действия ЦАХАЛ и заявил, что чувствует себя в Израиле как дома и не собирается возвращаться в Россию. А вот на Украину с удовольствием бы приехал с гастролями.
* — признан иноагентом РФ.