В Госдуме утвердили кандидатуры на должности вице-премьеров России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov; 5-tv.ru

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По регламенту они озвучивали свою программу и отвечали на вопросы.

В Госдуме на пленарном заседании рассмотрели предложенные Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты вице-премьеров. Все десять претендентов находились в здании на Охотном ряду. По регламенту они озвучивали свою программу и отвечали на вопросы.

Сегодня там работал корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Депутаты, рассмотрев кандидатуры, приняли решение утвердить на должность первого заместителя председателя правительства Дениса Мантурова. Кроме того, зампредами стали: