В Госдуме утвердили кандидатуры на должности вице-премьеров России

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov; 5-tv.ru

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По регламенту они озвучивали свою программу и отвечали на вопросы.

В Госдуме на пленарном заседании рассмотрели предложенные Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты вице-премьеров. Все десять претендентов находились в здании на Охотном ряду. По регламенту они озвучивали свою программу и отвечали на вопросы.

Сегодня там работал корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Депутаты, рассмотрев кандидатуры, приняли решение утвердить на должность первого заместителя председателя правительства Дениса Мантурова. Кроме того, зампредами стали:

  • Татьяна Голикова. Будет отвечать за социальный блок и деятельность Федерального агентства по делам национальностей;
  • Дмитрий Григоренко. Займется финансовой и контрольно-надзорной сферами, а также возьмет на себя руководство аппаратом правительства;
  • Александр Новак. В его работу войдет топливно-энергетический комплекс и экономический блок;
  • Алексей Оверчук. Будет отвечать за международные вопросы;
  • Дмитрий Патрушев. Займется вопросами сельского хозяйства и экологии;
  • Виталий Савельев. Будет курировать вопросы транспортной отрасли;
  • Юрий Трутнев. Станет полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО);
  • Марат Хуснуллин. В его работу войдут вопросы строительства и регионального развития;
  • Дмитрий Чернышенко. Займется сферами туризма, IT, связи, спорта, культуры и СМИ.

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